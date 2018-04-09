اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات توصي بإدراج مؤسسة تعليمية وتسكين 5 مؤهلات أكاديمية ومهنية المنامة في 9 أبريل / بنا / أوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بإدراج مؤسسة تعليمية للتعليم العالي، وتسكين 5 مؤهلات أكاديمية ومهنية، تطرح في مؤسسات للتعليم العالي، والتدريب المهني على الإطار الوطني للمؤهلات، بعد استيفائها للشروط والمعايير الخاصة بعمليات الإدراج والتسكين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الذي عقد أمس، برئاسة الرئيسة التنفيذية لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، بحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي، والجامعات الحكومية والخاصة، والمعاهد.



كما صرحت الرئيسة التنفيذية أن الإطار الوطني للمؤهلات يسهم في الارتقاء بجودة المؤهلات الوطنية التي تسكن عليه، سعياً لجودة التعليم، وتحسين مخرجاته محليًّا ودوليا، كونه أحد أدوات التطوير والتحسين، الداعمة لعملية بناء وتصميم المؤهلات بما يتناسب مع الاحتياجات التنموية والاقتصادية في المملكة، ويلبي متطلبات سوق العمل الداخلية والخارجية.



وأشارت المضحكي إلى أن الإطار منذ إنشائه يقوم على تعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية بتطوير التعليم والتدريب، والمساهمة جنبًا إلى جنب مع تلك الجهات في تحقيق رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحسين مخرجات التعليم الأساسية، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الفعلية، ويتطلب تسكين المؤهل على الإطار من المؤسسات التعليمية والتدريبية تقديم الأدلة على أن المؤهل المزمع طرحه ذو قيمة مضافة، وقد تم تصميمه بالشراكة مع أرباب الأعمال، وجهات العمل.











أ.ا.ش/خ.س



بنا 1201 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/09 - 41 : 04 PM