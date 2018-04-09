السفير الكويتي يهنئ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بالنجاح الكبير لسباق البحرين للفورمولا واحد المنامة في 9 أبريل / بنا / رفع عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ عزام مبارك الصباح خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة نجاح تنظيم سباقات الفورمولا 1 على حلبة البحرين الدولية .

كما أكد الشيخ عزام مبارك الصباح أن فعالية (جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1) وضعت البحرين على خارطة العالم الرياضية وجعلتها وجهة رياضية متميزة. معتبراً أن السباق الذي اختتم أمس يمثل نجاحاً قياسياً للمملكة في تحديها غير المسبوق ورصيدا إضافيا يضاف إلى إنجازاتها العديدة .



وأثنى الشيخ عزام على جهود صاحب السمو ولي العهد المثمرة في جعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة في تنظيم أكبر الفعاليات والبطولات الرياضية على مستوى العالم لتكون موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1029 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/09 - 45 : 01 PM