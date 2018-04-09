رئيس نادي المحرق يهنئ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بنجاح سباق الفورمولا واحد المنامة في 9 ابريل/ بنا / رفع الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق باسمه ونيابة عن جميع منتسبي النادي خالص التهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد لعام 2018، التي اختتمت مؤخراً على حلبة البحرين الدولية للسيارات.

وأكد رئيس نادي المحرق أن هذا الإنجاز الباهر الذي تحقق يعد مفخرة لكل أهل البحرين، ويسجل إضافة جديدة إلى صفحات المجد التي بدأت مسيرتها بالمشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى، مشيراً إلى أن مشاريع التنمية والتطوير في مختلف الميادين الاقتصادية والثقافية والتعليمية والاجتماعية تتماشى مع هذا المشروع العملاق جنباً إلى جنب.

وأضاف رئيس نادي المحرق لقد تابعت مئات الملايين من البشر في مختلف أرجاء المعمورة هذا الحدث العالمي وهو ليس حدثاً رياضيّاً فحسب وإنما هو مشروع حضاري كبير، وهو مشروع اقتصادي كبير حاضن لكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية.

وأشاد رئيس نادي المحرق بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي ساهمت في نجاح هذا الحدث العالمي الكبير، وذلك من خلال حرص سموه على المتابعة الميدانية ومتابعة كافة أمور السباق.







ت.و/خ.س



بنا 1027 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/04/09 - 10 : 02 PM