القائد العام يستقبل سفير جمهورية سنغافورة المعتمد لدى المملكة‎ المنامة في 09 أبريل/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم ، سعادة السيد لورنس أندرسون سفير جمهورية سنغافورة المعتمد لدى المملكة المقيم بالرياض.

وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالسفير السنغافوري، وتم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة.



ن.ع/خ.س



بنا 1018 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/09 - 49 : 01 PM