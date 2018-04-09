القائد العام يستقبل وفدا من كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية‎ المنامة في 09 أبريل/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة صباح اليوم ، وفدا من كلية الدفاع الوطني الملكية بالقوات المسلحة للمملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة زيارته للمملكة.

وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بوفد كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، مشيداً معاليه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين وشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام.



ن.ع/خ.س



بنا 1017 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/09 - 50 : 01 PM