"الهلال الأحمر" يعلن جدول توزيع مساعدات شهر رمضان‎ المنامة في 9 أبريل/ بنا / أعلنت جمعية الهلال الأحمر البحريني جدول توزيع مساعدات شهر رمضان المبارك، والتي تشمل نحو أربعة آلاف أسرة بحرينية في جميع مناطق مملكة البحرين.

وأوضحت الجمعية أن توزيع المساعدات سيبدأ في مقر الجمعية بالمنطقة الدبلوماسية يوم 17 ابريل ، وينتهي في الثالث من مايو ، من 9 وحتى 12 صباحا، و4:30 وحتى 6:30 مساء ما عدا الخميس، ودعت الجمعية مستحقي المساعدات إلى التواصل معها للاطلاع على جدول التوزيع بحسب كل منطقة.



وأوضح المدير العام لجمعية الهلال الأحمر البحريني الأستاذ مبارك الحادي أن جميع أقسام الجمعية تعمل بشكل متكامل على استكشاف والوصول إلى المحتاجين الفعليين، وتلبية احتياجاتهم، وصون إنسانيتهم وكرامتهم، مستفيدة في ذلك من خبرات ومعرفة عميقة بمتطلبات الأسر المحتاجة على مدى أكثر من أربعين عاما.



وأهاب الحادي بالشركات والمؤسسات العاملة في البلاد وكذلك المحسنين من المواطنين والمقيمين تقديم تبرعاتهم المأمولة لإنجاح برنامج مساعدات رمضان لهذا العام أسوة بما قدموه من عمل خير في الأعوام السابقة.



ل.ب/خ.س



بنا 1013 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/09 - 53 : 01 PM