أشاد بمبادرات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان .. ناصر بن حمد: استضافة "حكايا مسك" يؤكد اهتمام البحرين بتنمية قدرات الشباب والناشئة المنامة في 09 أبريل/ بنا / أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية قوية وراسخة ويربطهما المصير المشترك وتأخذ تلك العلاقات أشكالا متعددة في جميع المجالات بما يتوافق مع الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما.

وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة "يبرز من بين العلاقات التي تربط المملكتين الشقيقتين التعاون المشترك في مجال الشباب والرياضية وصناعة القيادات الشابة والناشئة الامر الذي تجسد بصورة واضحة في استضافة مملكة البحرين لفعاليات برنامج "حكايا مسك" وهو البرنامج الرائد والهادف الذي يبني الأفكار الشبابية والناشئة وصناعة المحتوى لتحفيزهم على الابداع والتميز والتعبير عن افكارهم بصورة متميزة عبر العديد من المجالات الهامة".



ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد بالمملكة العربية السعودية واهتمامه الكبير بتنمية مهارات وأفكار الشباب والناشئة بدول مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات وهو الامر الذي تجسد على أرض الواقع من خلال مبادراته الرائدة والبارعة على مستوى المنطقة والتي منحت الشباب فرصة كافية للتعبير عن أفكارهم وابداعاتهم عن طريق القصص التفاعلية وصناعة المحتوى العصري.



جاء ذلك بمناسبة استضافة مملكة البحرين لفعاليات برنامج "حكايا مسك" والذي تستضيفه وزارة شئون الشباب والرياضة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية حيث سيتم تنظيم العديد من الفعاليات الرئيسية تشمل "محترف الكتابة" و"ساحة الرسم" و"معمل الأنيميشن" و"استديو الإنتاج" و"المؤلف الصغير" و"حكايا ديجيتال" و"حكايا إعلام" و"سوق حكايا" و"مصنع حكايا" و"حكايا المرابطين".



وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الشراكة بين وزارة شئون الشباب والرياضة و مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية" تجسد شكلا متميزا من اشكال التعاون المثمر والذي سيساهم في دعم الشباب البحريني في رحلة البحث عن فعاليات يمكن من خلالها تقوية مهاراته وقدراته في مجالات حكايات القصص وتأليفها بطريقة عصرية تتوافق مع التطور الحاصل في صناعة وتأليف القصص واستخدام التقنيات الرقيمة التي يمكنها أن توصل الفكرة بصورة أسهل للمتلقي و إكساب الشباب والناشئة المهارات والخبرات من خلال التواصل والتفاعل مع ذوي الخبرة والاختصاص.



وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تعد "حكايا مسك" إحدى الفعاليات السعودية الرائدة على المستوى العربي ولها دلالات واضحة تؤكد اهتمام المملكة الشقيقة بتنمية مهارات الشباب عبر برامج مهمة تستقطبهم لتستخرج طاقاتهم الكامنة، داعيا سموه الشباب البحريني للاستفادة من هذه الفعالية المتميزة التي تعمل على احتضان المواهب الشابة المبدعة فنياً ومنحها الفرصة الملائمة للتطور.



ن.ع/خ.س



بنا 0902 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/09 - 07 : 12 PM