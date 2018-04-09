خروج 41 حافلة تقل مسلحي "جيش الإسلام" مع عائلاتهم إلى جرابلس دوما في 09 أبريل/ بنا / أفاد مصدر ميداني لروسيا اليوم بخروج 41 حافلة فجر الاثنين، تقل مسلحي "جيش الإسلام" برفقة عائلاتهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية إلى مدينة جرابلس شمال سوريا.

وأضاف المصدر أنه مقابل خروج هذه الحافلات تم إطلاق سراح 52 شخصا كانوا معتقلين لدى "جيش الإسلام" في دوما.



كما اضاف المصدر انه يتم حاليا تجميع الحافلات التي خرجت من دوما عند أوتستراد حرستا قبل انطلاقها برتل واحد نحو الشمال السوري.





خ.س



بنا 0858 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/09 - 05 : 12 PM