لجنة تقويم المؤهلات العلمية تقيم 70 مؤهلا جامعيا وتدرج 12 برنامجاً أكاديمياً ضمن قائمة البرامج الموصى بالدراسة فيها المنامة في 09 أبريل/ بنا / عقدت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج رئيس اللجنة، بمبنى الوزارة بمدينة عيسى، حيث تدارست المؤهلات المحولة إليها، وأنهت تقييم (70) مؤهلاً في تخصصات علمية مختلفة، شملت الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، فيما تم تأجيل البت في عدد من الطلبات التي لم تستوفِ معايير اللجنة لمخاطبة الجهات ذات العلاقة خارج المملكة لتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بشأنها.



ومن جانب آخر، أوصت اللجنة بإضافة (12) برنامجاً أكاديمياً إلى قوائم البرامج والمؤسسات التعليمية الموصى بالدراسة فيها من مختلف الدول، مجددةً على ضرورة قيام الطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات الخارجية بمراجعة قسم معادلة الشهادات الأجنبية بالوزارة قبل التسجيل فيها، تجنباً لأي إشكالات قد تواجههم بعد التخرج قد يتعذر بسببها معادلة مؤهلاتهم العلمية، مشيدةً بحرص عدد من الطلبة على الاستفسار من الجهات المختصة بالوزارة عن مؤسسات التعليم العالي الأجنبية والتأكد من مدى تحقيق تلك البرامج لضوابط ومعايير الدارسة في الخارج.





ن.ع/خ.س



بنا 0842 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/09 - 48 : 11 AM