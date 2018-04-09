مصرع اربعة مسلحين على يد قوات الأمن العراقية في حديثة حديثة في 9 أبريل/ بنا / لقى أربعة مسلحين مصرعهم على يد قوات الأمن العراقية أثناء تصديها لمحاولة تسللهم صباح اليوم إلى أحد أحياء قضاء حديثة الواقع غرب محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكر الناطق باسم المركز الإعلامي الأمني العراقي في بيان اليوم أن ثلاثة مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي حاولوا الهجوم على أحد المنازل في قضاء حديثة، تصدت لهم القوات الأمنية، وتمكنت من قتلهم ، كما القوات الأمنية إرهابيًا رابعا ، تمكنت من قتله بعد الاشتباك معه.



وأشار الناطق الى ان الاشتباك أسفر عن مقتل أحد عناصر قوات فوج طوارئ المحافظة.



م خ/خ.س



بنا 0836 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/09 - 41 : 11 AM