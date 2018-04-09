الأشغال: غلق المسار الأيسر على شارع الكويت المنامة في 9 أبريل / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تمديد شبكة المياه على شارع الكويت بالقرب من إشارة شارع أم الحصم تستدعي غلق المسار الأيسر باتجاه الشمال إلى المنامة وتوفير مسار للحركة المرورية.

واوضحت الوزارة انه سيتم العمل في الموقع المذكور ابتداءً من اليوم الاثنين إلى الخميس الساعة 5 صباحاً.



ودعت الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0808 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/04/09 - 51 : 11 AM