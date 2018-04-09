بيونغ يانغ وواشنطن على اتصال جيد تحضيرا للقمة سيئول في 09 أبريل/ بنا / أوضح المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم أنه يعتقد بأن الاتصال بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة لمحادثات القمة بينهما المرتقبة في الشهر المقبل، يجري بشكل جيد.

وقال المصدر اليوم للصحفيين نقلا عن وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب إن الحكومة لا تعرف مدى تقاسم المعلومات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، إلا أنه بحسب علمه، يجري الاتصال بين الجانبين بشكل جيد.



وكان الرئيس الامريكي ترامب وافق على عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في مايو المقبل، بعد فترة من التصعيد الكبير بين الطرفين، وبعد خطوة تقارب سريعة بدأت بين الكوريتين.



خ.س



بنا 0807 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/09 - 54 : 11 AM