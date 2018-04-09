إصابة طفلين فلسطينيين دهسهما مستوطن شرق قلقيلية قلقيلية في 09 أبريل/ بنا / أصيب، اليوم طفلان فلسطينيان برضوض وخدوش، جراء دهسهما من قبل مستوطن، أمام مدرسة جيت الأساسية المحاذية للشارع الرئيسي، الذي يربط محافظتي قلقيلية ونابلس.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطن دهس الطفلين عنان محمد عرمان، وضياء معتصم عرمان، أثناء محاولتهما قطع الشارع المذكور للوصول إلى مدرستهما، وفرّ من المكان.

وأشارت إلى أنه جرى نقل الطفلين بواسطة سيارة اسعاف فلسطينية إلى مستشفى درويش نزال في قلقيلية، لتلقي العلاج.



و.ش/خ.س



بنا 0748 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/09 - 54 : 10 AM