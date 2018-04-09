وزارة الدفاع الروسية: طائرتان إسرائيليتان استهدفتا مطار التيفور العسكري موسكو في 09 أبريل/ بنا / أفادت وزارة الدفاع الروسية أن طائرتين إسرائيليتين استهدفتا مطار التيفور العسكري السوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته ، أن مقاتلتين حربيتين من طراز "F-15"، تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي، قصفت قاعدة "التيفور" العسكرية شرقي محافظة حمص بـ 8 صورايخ جو -أرض، من دون أن تدخل المجال الجوي السوري.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يتعرض أي أحد من المستشارين الروس المتواجدين في سوريا لضرر نتيجة هذا القصف.



وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف أسفر عن مقتل 14 من القوات الحكومية وحلفائها.





خ.س



بنا 0732 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/09 - 42 : 10 AM