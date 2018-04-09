رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الكيماوي المروع على دوما مكة المكرمة في 09 أبريل/ بنا / دانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما، وراح ضحيته عشرات المدنيين من النساء والأطفال.

وقالت الرابطة في بيان لها صدر اليوم، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، إن هذا العمل الوحشي يدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ويتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي. داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته عاجلا تجاه حرب الإبادة القائمة على التراب السوري، وحماية المدنيين، والضغط باتجاه الحل القائم على مبادئ إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.



خ.س



بنا 0726 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/09 - 44 : 10 AM