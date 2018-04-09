استقالة المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي واشنطن في 09 أبريل/ بنا / أعلن البيت الأبيض ان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ميشيل أنطون، استقال من منصبه.

وتأتي استقالة أنطون من منصبه، قبيل تسلّم جون بولتون منصب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، والذي من المقرر أن يتولى مهامه غداً الثلاثاء.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إنّ الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ميشيل أنطون، استقال من وظيفته وان الرئيس ترامب شكره على خدماته.

وقدّمت ساندرز في بيان، الشكر لأنطون على خدماته طيلة الفترة التي عمل بها كمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، والتي تجاوزت العام.



وكان أنطون تولى مهاماً في مجلس الأمن القومي الأمريكي، في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.







و.ش/خ.س



بنا 0710 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/04/09 - 12 : 10 AM