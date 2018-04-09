فرنسا تنفي شن ضربات جوية على مطار التيفور العسكري في حمص باريس في 09 أبريل/ بنا / نفت فرنسا شن ضربات جوية على مطار التيفور العسكري الواقع في مدينة حمص بسوريا.

وقالت هيئة الأركان الفرنسية أن الجيش الفرنسي لم يشنّ اي ضربات جوية على مطار "التيفور العسكري" في حمص.



وكان القصف الذي نفذته طائرات مجهولة اسفر عن مقتل 14 عنصرا من الجيش السوري وحلفائه، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن روسيا وايران وميليشيا ما يسمى بحزب الله الارهابي لهم وجود في المطار.





و.ش/خ.س



بنا 0708 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/04/09 - 11 : 10 AM