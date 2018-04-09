مجمع السلمانية الطبي يستضيف الاستشاري مصطفى مهيار المنامة في 9 أبريل / بنا / في إطار برنامج الطبيب الزائر استضاف قسم العيون بمجمع السلمانية الطبي استشاري طب وجراحة عيون الأطفال والحول من المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور مصطفى مهيار.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس قسم العيون بمجمع السلمانية الطبي الدكتور محمد نعيم أن الفريق الطبي بمشاركة الاستشاري الدكتور مصطفى مهيار خلال فترة زيارته، نجح في إجراء 9 عمليات جراحية دقيقة للعيون اشتملت على عمليات تصحيح الحول وإزالة المياه البيضاء، وزراعة عدسة لطفل، وتقديم تدريب جراحي متميز للأطباء .



كما اشتمل جدول الزيارة على تقديم محاضرتين حول طب عيون الأطفال، وفحص عدد من مختلف الحالات المرضية التي بلغت 32 مريضا ومريضة تراوحت أعمارهم ما بين الشهر و50 عاماً.



وأشار الدكتور محمد نعيم أن الحالات المرضية التي تم معاينتها تنوعت بين حالات المياه البيضاء للأطفال والبالغين وبعض الحالات التي تحتاج إلى تصحيح نظر باستعمال أنواع متخصصة من العدسات.



وتقدم الدكتور محمد نعيم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدعم المتواصل المقدم من جانب اللجنة العليا للعلاج بالخارج التي تساهم بجهودها التنسيقية في برنامج الطبيب الزائر، كما وجه شكره وتقديره للإدارة العليا والمسؤولين بوزارة الصحة لدعمهم ومساندتهم لتفعيل هذا البرنامج واستمرار نجاحه لصالح المرضى وعلى رأسهم سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وسعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع، والوكيل المساعد لشؤون المستشفيات الدكتور محمد أمين العوضي وكافة الكوادر الطبية والتمريضية وأطباء التخدير لجهودهم العلاجية والتشخيصية في نجاح برنامج الطبيب الزائر.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 0705 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/04/09 - 09 : 10 AM