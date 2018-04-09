الشيخ هشام بن عبدالرحمن يؤكد أن البنك الأهلي المتحد شريك استراتيجي للمحافظة المنامة في 9 أبريل / بنا / استقبل معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة في مكتبه وفدا من البنك الأهلي المتحد ضم كلا من السيد ديريك لنت، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لشؤون الخدمات المصرفية للشركات والسيد واجد خان رئيس الخدمات المصرفية للشركات للمجموعة.

وخلال اللقاء، استعرض معاليه أبرز الأنشطة والبرامج التي تنظمها المحافظة خلال العام الجاري، إضافة إلى عدد من الخطط والمشاريع المستقبلية التي تسعى إلى تنفيذها والتي تصب في مجال تطوير الخدمات العامة للأهالي سعياً للنهوض بالمحافظة بشكل عام، والمنامة خاصة بصفتها الواجهة السياحية والاقتصادية للمملكة.



وأثنى معاليه على التعاون المثمر والإيجابي بين الجهتين بوصف البنك الشريك الاستراتيجي للمحافظة منوهاً بدعم البنك المستمر والذي أثمر في دعم وإقامة العديد من المشاريع والبرامج المستدامة، التي تصب في خدمة المجتمع الرامية لدعم النشء والشباب ودعم ريادة الأعمال والعمل التطوعي وتعزيز روح المواطنة، بما يحقق الأهداف التي يرمي إليها الجانبان.



من جهته، أثنى السيد ديريك لنت على روح المبادرة من جانب محافظة العاصمة والقائمين على فعالياتها وبرامجها والتي باتت تعكس تنوعاً واضحاً وتشمل قطاعات اجتماعية وثقافية مختلفة، وذلك في نموذج ناجح للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها أن تعود بالإيجاب والنفع على الجميع من مواطنين ومقيمين في البلاد.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0704 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/04/09 - 08 : 10 AM