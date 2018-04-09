الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين رام الله في 09 أبريل/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مواطنا فلسطينيا من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اعتقلت فلسطينيا ، بعد دهم منزله.

كما اعتقلت ، فجر اليوم أسيرا محررا، واستجوبت آخر وابنه في جنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرا محررا عقب تفجير باب منزله، وتفتيشه في المدينة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل وزير فلسطيني سابق وأسير محرر آخر في حي البساتين في جنين، واستجوبته ونجله الأسير المحرر.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مواطنين اثنين فلسطينيين من قلقيلية.

وقال مصدر أمني إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا فلسطينيا اضافة الى أسير محرر اخر، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من قرية سالم شرق نابلس بعد ان اقتحمت القرية فجرا.



وقد اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا بعد دهم منزله في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس. اضافة الى اعتقال اثنين اخرين، من بلدة عناتا شمال شرق المدينة المقدسة، وحوّلتهم الى مراكز التوقيف والتحقيق التابعة لها.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، حملة اعتقالات، طالت 10 فلسطينيين على الأقل، من محافظات الضفة الغربية المحتلة



من جهة اخرى أفاد نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، بأن أعدادا كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إجراءات أمنية مكثفة، وقامت بصورة همجية بخلع أبواب منازل، وتكسير زجاجها.







م خ



بنا 0703 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/09 - 21 : 10 AM