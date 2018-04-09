عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين المنامة في 9 أبريل / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة من السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات فورمولا واحد، هذا نصها:

حضرة صاحب الجلالة الملك/ حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه

عاهل البلاد المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والأسرة التجارية والصناعية البحرينية أن أرفع إلى مقامكم السامي الكريم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الباهر الذي حققه سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات فورمولا واحد، وهو حدث جذب أنظار العالم إلى مملكتنا التي أثبتت بفضل جهود جلالتكم المخلصة وتوجيهاتكم الكريمة قدرتها وكفاءتها على استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي والذي كان محل إشادة من مختلف الهيئات والدوائر والأوساط الرياضية وغيرها من مختلف دول العالم، وكانت له آثار إيجابية واضحة على حركة التجارة والسياحة والنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين .



أن هذا النجاح الكبير قد تحقق بعد توفيق المولى عز وجل ومن ثم بفضل توجيهاتكم حفظكم الله المستمرة لدعم قدرات وإمكانيات مملكتنا الغالية في تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات العالمية، سائلاً المولى جلت قدرته أن يسدد على دروب الخير خطاكم وأن يكلل بالنجاح جهودكم الخيرة وأن يشملكم بتوفيقه لما فيه خير ورفعة مملكة البحرين وشعبها النبيل.



أكرر التهنئة لجلالتكم بهذا النجاح، وإلى المزيد إن شاء الله من النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات لمملكة البحرين في عهدكم الزاهر.



وتفضلوا يا صاحب الجلالة بقبول أصدق مشاعر الاحترام والتقدير،

ودمتم بعون الله سالمين.





سمير عبدالله ناس

رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0702 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/04/09 - 05 : 10 AM