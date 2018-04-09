سبعون عاما على مجزرة دير ياسين رام الله في 09 أبريل/ بنا / يحي الفلسطينيون اليوم الذكرى الـسبعون لمجزرة دير ياسين، التي نُفذت يوم التاسع من ابريل 1948، واسفرت عن استشهاد ما بين 250 إلى 360 فلسطينيا.

وكما افادت وكالة الانباء الفلسطينية ، فقد قامت الجماعتان الصهيونيتان "آرغون" و"شتيرن" باستهداف القرية الواقعة غرب مدينة القدس المحتلة، للاستيلاء عليها بعد تهجير سكانها ال 750 نسمة.



لكن الصهاينة تفاجأوا بنيران الأهالي ليسقط في صفوفهم 4 قتلى وما لا يقل عن 32 جريحا ، وذلك وفق شهادات ناجين من المذبحة شهدوا هذا الهجوم الإرهابي على دير ياسين الذي بدأ الثالثة فجراً.



ووفق روايات شهود عيان، فإن المهاجمين، أوقفوا العشرات من أهالي دير ياسين إلى الجدران وأطلقوا النار عليهم بدم بارد، لتكون مجزرة دير ياسين عاملاً مؤثراً في الهجرة الفلسطينية، لما سببته من حالة رعب، والشَّعرة التي اشعلت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.



وفي صيف 1949، استوطنت مئات العائلات من المهاجرين اليهود قرب قرية دير ياسين، ليطلق على المستعمرة الجديدة اسم "جفعات شاؤول بت" التي لا تزال قائمة إلى يومنا هذا.







خ.س



بنا 0651 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/09 - 58 : 09 AM