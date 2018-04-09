المرصد : مصرع 14 بينهم ايرانيون في الضربة على مطار التيفور في سوريا حمص في 09 أبريل/ بنا / لقي 14 مسلحا على الأقل من بينهم ايرانيون مصرعهم في الضربة التي استهدفت قبيل فجر اليوم الإثنين مطار التيفور العسكري التابع للنظام السوري في محافظة حمص في وسط سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن روسيا وايران وميليشيا ما يسمى بحزب الله الارهابي لهم وجود في المطار.



ولا تزال الجهة التي استهدفت القاعدة العسكرية المعروفة باسم التياس ايضا، مجهولة.



وقد نفت الولايات المتحدة أن تكون شنّت هذه الغارات الجوية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان "في الوقت الراهن لا تنفذ وزارة الدفاع ضربات جوية في سوريا". و اضافت "لكننا نواصل متابعة الوضع عن كثب وندعم الجهود الدبلوماسية الحالية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا".





خ.س



بنا 0601 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/04/09 - 47 : 09 AM