زلزال بقوة 1ر6 درجة يضرب غرب اليابان طوكيو في 9 أبريل/ بنا / ضرب زلزال بلغت قوته 1ر6 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم غرب اليابان.

ونقلت وكالة الانباء المانية عن الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية قولها "انه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية تسونامي، ولكن أصيب أربعة أشخاص على الأقل جراء الزلزال مشيرة الى انه ضرب المنطقة الغربية من مقاطعة "شيماني" وكان على عمق 12 كيلومترا".

وأشارت السلطات المحلية الى وقوع أضرار في بعض المباني وشقوق في الطرق بالمنطقة.





م خ



بنا 0556 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/04/09 - 59 : 08 AM