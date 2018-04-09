المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تدين بشدة مجزرة "دوما" الرياض في 09 أبريل/ بنا / دانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بأشد العبارات المأساة الإنسانية المروعة التي خلفتها المجزرة والهجوم الذي تعرض له المدنيون من الأطفال والنساء وكبار السن تحديدا في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وأفادت المنظمة في بيان صحافي لها صادر من مقرها بـ "الرياض" نقلا عن وكالة الانباء السعودية، أن هذا العمل الإجرامي يتجاوز نطاق الحماية المنصوص عليها في صلب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني ويرقى إلى "جريمة حرب كبرى" ، خاصة إذا ما تم التأكد أنه تم استعمال الكيماوي والغازات السامة في هذا الهجوم الدامي، لاسيما وأن الجهود الدولية منصبة حاليا على تهدئة الأوضاع ووقف العمليات العسكرية بين كافة الأطراف المتحاربة وفتح ممرات آمنة والعمل على إغاثة المدنيين.

وأكدت المنظمة أن هذا العمل الإجرامي يمثل خرقاً سافرا لمبادئ للقانون الدولي الإنساني ، بالإضافة إلى انتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها قرارا المجلس رقم 2118 و2209 الخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وحمّلت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والتحرك العاجل الجاد للتحقيق المحايد في هذه المجازر ومعاقبة مرتكبي تلك المجزرة.

وخصت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دعوتها "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بوصفها راعيةً لتطبيق القانون الدولي الإنساني في العالم وكذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات عملية ملموسة تجاه الوضع المزري والتشديد على توفير الحماية اللازمة، والعمل العاجل على وقف الحرب التي تستهدف المدنيين الأبرياء.





خ.س



بنا 0547 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/04/09 - 38 : 09 AM