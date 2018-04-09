استطلاع: غالبية الكوريين الجنوبيين يفضلون تغليظ العقوبة على الرئيسة السابقة سيئول في 09 أبريل/ بنا / أظهر استطلاع رأي ان غالبية الكوريين الجنوبيين يرون ان الحكم الصادر بحق الرئيسة السابقة بارك كون-هيه كان أقل من المتوقع، فيما اعتبره آخرون مناسبا.

واكدت نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة "ريال متر" واعلنتها وكالة الأنباء الكورية الرسمية "يونهاب" أن 5 من كل 10 أشخاص كوريين جنوبيين يعتقدون أن العقوبة ضد الرئيسة المخلوعة بارك كون-هيه ناقصة.



وكانت محكمة كورية أصدرت في جلسة النطق بالحكم المنعقدة في يوم 6 ابريل حكما بالسجن لمدة 24 عاما على الرئيسة السابقة بارك مع غرامة بقيمة 18 مليار وون.

وطبقا لنتائج الاستطلاع أجاب 48.7% من المستطلعين أن العقوبة ضد بارك ناقصة، في حين أجاب 28.9% ممن شملهم الاستطلاع أن العقوبة مفرطة.



وبحسب نتائج الاستطلاع رأى 11.3% من المستجوبين إن العقوبة مناسبة.

واختار 29.3% الحكم بالسجن مدى الحياة كعقوبة ضد الرئيسة السابقة كمرتبة أولى، ويليه الحكم بالسجن لمدة 30 عاما(مطالبة النيابة العامة)، والبراءة (14.8%) والسجن لمدة أكثر من 20 عاما وأقل من 29 عاما (11.3%).



و.ش/خ.س



بنا 0541 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/04/09 - 58 : 08 AM