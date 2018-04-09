ترامب وماكرون يتعهدان برد قوي مشترك على الهجوم الكيميائي في دوما واشنطن في 09 أبريل/ بنا / أعلن البيت الابيض إنّ الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون اتفقا على ضرورة تحديد الجهة المسؤولة بشكل واضح عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

واوضح البيت الابيض في بيان "ان الرئيسين تعهدا بتبادل المعلومات حول طبيعة الهجمات، وتنسيق استجابة قوية ومشتركة الى جانب القيام برد قوي مشترك على الهجوم كيميائي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية".

وكان الرئيس الامريكي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي أدانا خلاله الهجوم المروع واتفقا على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد "يجب أن يخضع للمساءلة عن انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان".









و.ش/خ.س



بنا 0538 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/04/09 - 56 : 09 AM