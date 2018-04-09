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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين ومراكبهم في بحر غزة
2018/04/09 - 14 : 08 AM
غزة في 09 أبريل/ بنا / استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين ومراكبهم في بحر مدينة غزة.

وأفاد صيادون لوكالة الانباء الفلسطينية، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية، فتحت أكثر من مرة، النار صوب الصيادين ومراكبهم في بحر المدينة، دون أن يصاب أي منهم بأذى، غير أن الصيادين اضطروا الى تغيير أماكن عملهم حفاظا على أرواحهم.

وتوثق مراكز حقوقية في القطاع تنوع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين ما بين إطلاق النار المتكرر والمباشر، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، واعتقالهم وملاحقتهم في عرض البحر.

خ.س

بنا 0510 جمت 09/04/2018


عدد القراءات : 1         اخر تحديث : 2018/04/09 - 14 : 08 AM
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