مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 9 أبريل/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/جلالة الملك: الفورمولا 1 اسهم في تعزيز مكانة مملكتنا الغالية على الصعيد العالمي.

/سمو رئيس الوزراء: علاقات وثيقة مع بريطانيا تقوم على الاحترام وتغليب المصالح المشركة.

/سمو رئيس الوزراء: العمل بكل قوة لاستخراج النفط المستكشف وتوظيف عوائده لخدمة التنمية.

سمو رئيس الوزراء: تسريع خطوات التعاون الاقتصادي والسياسي مع روسيا.

/سمو ولي العهد: سـبـاقـات الـفـورمولا السنـويـة أصـبـحـت مـنـاسـبـة وطـنـيـة.

/الشيخ خالد بن عبد الله يؤكد الحرص على تطوير العلاقات الاستراتيجية بالدول الآسيوية.

/وزير الخارجية يستقبل رئيس جمعية الصداقة البحرينية البريطانية.

/وزير الداخلية يثمن جهود "مؤسسة الجسر" في رفع الاداء والخدمات.

/وزير شؤون مجلس الوزراء: تنفيذ برنامج عمل الحكومة مسؤولية القيادات الحكومية.

/ "الفورمولا 1" .. البطولة لسيباستيان فيتيل.. والنجاح الباهر للبحرين.

/أهالي الزلاق يشيدون بتوجيهات سمو رئيس الوزراء في تلبية احتياجاتهم الخدمية.

/البحرين تدين الهجوم الكيماوي البشع على مدينة دوما السورية.

/«الشورى» يوافق على تجريم وضع ملصقات أو شعارات على جواز السفر.

/الصحة تنفي وجود حالات الإصابة بـ (الجرب) بمملكة البحرين.

/«التربية»: ضرورة التزام رياض الأطفال بالسن القانونية للتسجيل في المستويات الثلاث.

/استكمال المرحلة الثانية للخطط التشغيلية لاستراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

/ولي العهد السعودي يصل إلى باريس.

/تنديد دولي بعد تقارير عن هجوم كيميائي في دوما وترامب يتوعد بـ«ثمن باهظ».

/روسيا تتهم بريطانيا بحجب معلومات فــي قـضـيـتـي سـكـريـبـال وغلوشكوف.

/تركيا تبدأ ترحيل مئات المهاجرين الأفغان إلى بلدهم.

/وزير الدفاع الإسرائيلي: لا أبرياء في غزة.

/الشرطة تستبعد الدوافع «السياسية» لمنفذ عملية الدهس في ألمانيا.

/الرئيس اللبناني يبدي ارتياحه إزاء «التقارب» مع السعودية.

/المعارضة الإيرانية: خامنئي يسطو على 280 مليار دولار من رصيد إيران.

/مستشار روحاني يعترف: كـل الأقـلـيات فـي إيـران تـشـعـر بـالـتـمـيـيز والإذلال.

/مسؤولة بالأمم المتحدة ترى أن الظروف في بورما «غير مواتية» لعودة الروهينجا.

/الجيش المصري يـعلـن قتل أربعة تكـفـيـريـيـن في سيناء.

/الامارات.. محمد بن راشد يعتمد 11 مليار للمساعدات الاجتماعية.





و.ش



بنا 0455 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/09 - 00 : 08 AM