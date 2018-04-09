مطالعات الصحف في البحرين

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2018/04/09 - 00 : 08 AM
المنامة في 9 أبريل/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالة الملك: الفورمولا 1 اسهم في تعزيز مكانة مملكتنا الغالية على الصعيد العالمي.
/سمو رئيس الوزراء: علاقات وثيقة مع بريطانيا تقوم على الاحترام وتغليب المصالح المشركة.
/سمو رئيس الوزراء: العمل بكل قوة لاستخراج النفط المستكشف وتوظيف عوائده لخدمة التنمية.
سمو رئيس الوزراء: تسريع خطوات التعاون الاقتصادي والسياسي مع روسيا.
/سمو ولي العهد: سـبـاقـات الـفـورمولا السنـويـة أصـبـحـت مـنـاسـبـة وطـنـيـة.
/الشيخ خالد بن عبد الله يؤكد الحرص على تطوير العلاقات الاستراتيجية بالدول الآسيوية.
/وزير الخارجية يستقبل رئيس جمعية الصداقة البحرينية البريطانية.
/وزير الداخلية يثمن جهود "مؤسسة الجسر" في رفع الاداء والخدمات.
/وزير شؤون مجلس الوزراء: تنفيذ برنامج عمل الحكومة مسؤولية القيادات الحكومية.
/ "الفورمولا 1" .. البطولة لسيباستيان فيتيل.. والنجاح الباهر للبحرين.
/أهالي الزلاق يشيدون بتوجيهات سمو رئيس الوزراء في تلبية احتياجاتهم الخدمية.
/البحرين تدين الهجوم الكيماوي البشع على مدينة دوما السورية.
/«الشورى» يوافق على تجريم وضع ملصقات أو شعارات على جواز السفر.
/الصحة تنفي وجود حالات الإصابة بـ (الجرب) بمملكة البحرين.
/«التربية»: ضرورة التزام رياض الأطفال بالسن القانونية للتسجيل في المستويات الثلاث.
/استكمال المرحلة الثانية للخطط التشغيلية لاستراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
/ولي العهد السعودي يصل إلى باريس.
/تنديد دولي بعد تقارير عن هجوم كيميائي في دوما وترامب يتوعد بـ«ثمن باهظ».
/روسيا تتهم بريطانيا بحجب معلومات فــي قـضـيـتـي سـكـريـبـال وغلوشكوف.
/تركيا تبدأ ترحيل مئات المهاجرين الأفغان إلى بلدهم.
/وزير الدفاع الإسرائيلي: لا أبرياء في غزة.
/الشرطة تستبعد الدوافع «السياسية» لمنفذ عملية الدهس في ألمانيا.
/الرئيس اللبناني يبدي ارتياحه إزاء «التقارب» مع السعودية.
/المعارضة الإيرانية: خامنئي يسطو على 280 مليار دولار من رصيد إيران.
/مستشار روحاني يعترف: كـل الأقـلـيات فـي إيـران تـشـعـر بـالـتـمـيـيز والإذلال.
/مسؤولة بالأمم المتحدة ترى أن الظروف في بورما «غير مواتية» لعودة الروهينجا.
/الجيش المصري يـعلـن قتل أربعة تكـفـيـريـيـن في سيناء.
/الامارات.. محمد بن راشد يعتمد 11 مليار للمساعدات الاجتماعية.
و.ش
بنا 0455 جمت 09/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/09 - 00 : 08 AM