مصرع اكثر من 20 من المليشيا الانقلابية في جبهة صرواح مأرب في 9 ابريل /بنا/ لقي اكثر من 20 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم خلال مواجهات عنيفة مع قوات الجيش اليمني.



وذكرت مصادر ميدانية لـ (سبتمبر نت) نقلا عن وكالة الانباء اليمنية، ان المعارك التي اندلعت بين قوات الجيش والمليشيا الانقلابية في الميمنة والميسرة والقلب في جبهة صرواح اسفرت ايضا عن اصابة العديد من هذه العناصر.



من جهة اخرى أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري، بتضحيات أفراد وجنود المنطقة العسكرية الرابعة وتكبيدهم الميليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. كما بحث الميسري، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، المستجدات على مستوى جبهات القتال وسير المعارك وانتصارات الجيش والمقاومة الشعبية في كل جبهات القتال وتقهقر ميليشيا المتمردين التي تشهد انكسارات وخسارتها للمعارك وفرارها في خطوط المواجهات.



خ.س



بنا 0455 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/09 - 59 : 07 AM