الطقس : غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة المنامة في 9 ابريل/بنا/ ذكرت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس سيكون اليوم الاثنين غائما جزئيا أحيانا مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة في البداية.



واوضحت ان الرياح ستكون عموما شمالية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار مع هبات قد تصل إلى 30 عقدة في البداية محذرة من رياح شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



وقالت الارصاد الجوية ان ارتفاع الموج سيصل من قدم إلى ثلاثة أقدام وقد يرتفع إلى 8 أقدام في عرض البحر خلال الهبات.. في حين تبلغ درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22 مئوية والرطوبة النسبية العظمى 85 % والصغرى 30%



س.ي



بنا 0339 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/04/09 - 44 : 06 AM