البنتاغون ينفي شن ضربات جوية على مطار في سوريا واشنطن في 9 ابريل /بنا/ نفت الولايات المتحدة الامريكية أن تكون شنّت غارات جوية في سوريا بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن ضربات صاروخية على مطار التيفور العسكري قتلت وأصابت عددا من الأشخاص.



وقال متحدث باسم البنتاغون "في الوقت الحالي لا تنفذ وزارة الدفاع الاميركية ضربات جوية في سوريا..غير اننا نواصل متابعة الوضع عن كثب، ونؤيد الجهود الدبلوماسية الجارية من اجل محاسبة المسؤولين عن استخدام اسلحة كيميائية في سوريا.



وذكرت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) أنّ العديد من الصواريخ استهدفت فجر الإثنين مطار التيفور العسكري في وسط سوريا ادت الى سقوط عدد من القتلى والجرحى مرجحة ان يكون الهجوم الصاروخي اميركيا.





س.ي



بنا 0331 جمت 09/04/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/04/09 - 37 : 06 AM