المحكمة الجنائية الدولية : عنف قوات الاحتلال ضد المدنيين في غزة قد يشكل جرائم

بروكسل في 9 ابريل/بنا/ أعربت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عن قلقها العميق إزاء العنف والوضع المتدهور في قطاع غزة اثر المظاهرات الشعبية حول حق العودة .



وقالت بنسودا في بيان في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية "منذ 30 مارس الماضي أوردت التقارير مقتل 27 فلسطينيا وإصابة ما يزيد على الألف شخص العديد منهم جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النيران بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي".



واكدت ان العنف ضد المدنيين في ظل وضع كالسائد في غزة قد يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.. وهو ما ينطبق أيضا على استغلال وجود المدنيين كدرع للأنشطة العسكرية مشيرة ان مكتبها يجري دراسة أولية في الحالة في فلسطين.



وقالت انه "على الرغم من أن الدراسة الأولية لا تعد تحقيقا فإن أي جريمة جديدة يدعى بارتكابها في سياق الحالة في فلسطين قد تخضع للتمحيص من جانب مكتبي.. وينطبق هذا على أحداث الأسابيع الماضية وعلى أي حادثة لاحقة".



وبينت بنسودا إنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وستسجل أي حالة تحريض على استخدام القوة في شكل غير قانوني أو لجوء إليها.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة ضحايا التظاهرات منذ انطلاقها في نهاية مارس الماضي بلغت 29 شهيدا و2850 مصابا منها 1296 بالرصاص الحي والمتفجر حالة 79 خطيرة .









س.ي



بنا 2331 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/09 - 48 : 02 AM