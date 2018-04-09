مجلس الامن يعقد اليوم اجتماعين طارئين بناء على طلبين من روسيا وامريكا

نيويورك في 9 ابريل/بنا/ يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين اجتماعين بناء على طلبين من روسيا والولايات المتحدة بعد الهجوم الكيماوي في سوريا وتحذير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سيتم دفع ثمن باهظ لقاء هذا العمل الاجرامي.



وقال دبلوماسيون إن روسيا دعت لعقد اجتماع للمجلس بسبب "تهديدات دولية للسلم والأمن" .. وبعد دقيقة واحدة من الطلب الروسي دعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبولندا وهولندا والسويد والكويت وبيرو وساحل العاج لعقد جلسة للمجلس لبحث هجوم بأسلحة كيماوية في سوريا.



وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان اصدرته "على مجلس الأمن اتخاذ موقف موحد والمطالبة بدخول فوري للمسعفين ودعم تحقيق مستقل فيما حدث ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الفظيع".



وقال بيان مشترك للجمعية الطبية السورية الأمريكية وأجهزة الدفاع المدني التي تعمل في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة إن 49 شخصا لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي في مدينة دوما.



س.ي



بنا 2253 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/04/09 - 02 : 02 AM