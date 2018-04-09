جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون برقية تهنئة من رئيس الشورى بنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد المنامة في 09 أبريل/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات لمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم واستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد، والذي جاء نتيجة تضافر جهود أبناء الوطن كافة، مما عكس المكانة المتقدمة لمملكة البحرين على خريطة العالم المتمدن.







وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، عكس مكانة المملكة ودورها في إحداث النقلة النوعية لرياضة السيارات في الشرق الأوسط، مشيدا بكافة الجهود التي بذلت في إعداد وتنظيم هذه الفعالية العالمية، وتنفيذها وإخراجها بهذا المظهر المُشرّف، لتظل البحرين امتدادًا لتاريخ عريق من العطاء

والإنجاز، مثمنًا بكل الفخر والاعتزاز تلاحم الشعب البحريني الكريم ووقوفه داعمًا لروح الإنجاز، وتعزيز المكتسبات الحضارية والمحافظة على استمراريتها ، متمنيًا لوطننا الغالي المزيد من التقدم والنماء والازدهار في ظل قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم واستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد، واعتباره إنجازًا وطنيًا يضاف إلى مسيرة الإنجازات التنموية والحضارية الرائدة التي تشهدها البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



وقد اشار إلى أن استمرار نجاح هذا الحدث لسنوات متواصلة، ما هو إلا حصيلة جهود مخلصة نهضت بها مملكة البحرين ، حيث قدم الجميع المسؤوليات التي تؤكد جدارة هذا الشعب بالنهوض بمثل هذه الفعاليات العالمية، والتي تضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتحضرة والعريقة، وتؤكد مكانة مملكة البحرين على خارطة العالم السياحي.



ولفت معاليه إلى أن كما نجاح هذا الحدث المهم أثبت للعالم أجمع ما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة وسمعة طيبة، وما تعيشه من أجواء آمنة ومستقرة، مثمنًا عاليًا ما بذلته الأجهزة المختلفة في الدولة من جهود مخلصة كان لها أكبر الأثر في إنجاح هذا الملتقى الرياضي المهم.



وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى ضمنها خالص تهانيه بهذا النجاح الكبير الذي حققته المملكة في تنظيم واستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد ، والتي حازت على إشادات واسعة من المهتمين بهذه الرياضة من دول العالم كافة.



وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن نجاح هذا المشروع الحيوي لم يكن ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى، والجهود الطيبة التي بذلها سمو ولي العهد، وجميع العاملين في حلبة البحرين الدولية، والتي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، الذي عكس ما تتمتع به البحرين من مكانة مرموقة على كافة المستويات في الأوساط العالمية، والذي أكد ثقة العالم بقدرة أبناء البحرين وشبابها المخلصين على إنجاح هذا السباق وإخراجه بالصورة المتميزة.



وقال معالي رئيس مجلس الشورى إن استمرار نجاح هذا الحدث لسنوات متواصلة قد وضع المملكة على خارطة العالم السياحي المتمدن، وأتاح للملايين من مختلف دول العالم التعرف على المملكة، مما سيكون له الأثر الأكبر في دعم المشاريع السياحية والاستثمارية المستقبلية.



كما أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن نجاح هذه الفعالية الرياضية المهمة قد أثبت للعالم أجمع الحيوية التي تتمتع بها المملكة، و ما نعيشه من أمنٍ وأمان استقرار، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.













ع.ر/خ.أ



بنا 2116 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/09 - 19 : 12 AM