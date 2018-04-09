رئيس الوزراء اليمني: نهاية الانقلابيين الحوثيين باتت قريبة والشرعية والتحالف ‏سينتصران عدن في 08 أبريل/بنا/ قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن "الحكومة الشرعية في بلاده بمساندة تحالف دعم الشرعية في اليمن ستنتصر، وإن الميليشيا المدعومة من إيران باتت ‏نهايتها قريبة".







وحسب وكالة الانباء السعودية (واس) أكد بن دغر خلال لقائه في الرياض اليوم شيوخ قبائل من محافظة المهرة أن "العدو الأول لليمن هي ‏ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي دمرت المنشآت ونهبت الممتلكات العامة والخاصة"، مشيرا إلى أن "القيادة الشرعية ستمضي في مشروع بناء الدولة الاتحادية التي تحقق ‏الأمن والعدالة لكل اليمنيين والاستقرار والأمان ضماناً للسلم المحلي ‏والإقليمي من المساس بالهوية اليمنية والعربية".



وجدد رئيس الوزراء اليمني وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التأكيد على أن الدولة الاتحادية هي الضامن الأول للحقوق، وأن ‏فكرتها التي تمخضت عن مخرجات الحوار الوطني الشامل، وصيغت في مسودة الدستور، ‏قائمة على العدالة في توزيع الثروة والسلطة والشراكة في القرار.

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من جهتهم تعهد شيوخ القبائل بدعمهم المستمر للحكومة الشرعية والتحالف بقيادة ‏المملكة العربية السعودية في معركتهم ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية.‏



خ.أ



بنا 2103 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/09 - 09 : 12 AM