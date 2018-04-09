جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس النواب المنامة في 08 أبريل/ بنا/ تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيد أحمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب، عبّر فيها عن بالغ تهانيه وتبريكاته بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم واستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد، معربا عن فخره واعتزازه باحتضان مملكة البحرين لهذا الحدث الرياضي الكبير.







وأكد رئيس مجلس النواب في برقيته أن مملكة البحرين أصبحت مقصدا رياضيا وسياحيا مما تمتلكه وأجهزتها المختلفة من امكانيات وقدرات وطنية، متمنيا لمملكتنا المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة سائلا الله العلي القدير أن ينعم على جلالته بموفور الصحة السعادة، وأن يسدد على طريق الخير خطاه.





ع.ر/خ.أ



بنا 2105 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/09 - 08 : 12 AM