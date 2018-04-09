سمو ولي العهد يلتقي بكبار ضيوف جائزة البحرين الكبرى من أصحاب السمو والسمو الملكي المنامة في 08 أبريل/ بنا / رحب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن طلال آل سعود، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز الكبير آل سعود في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2018.



وأشاد سموه خلال اللقاء بعمق العلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تشمله من تعاون وتنسيق وثيق في العديد من المجالات، معرباً سموه عن التقدير والاعتزاز بحرص أصحاب السمو على حضور هذه الفعالية الرياضية العالمية المقامة على أرض مملكة البحرين التي شهدت انطلاقتها في الشرق الأوسط.



ع.ر/خ.أ



بنا 2017 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/08 - 20 : 11 PM