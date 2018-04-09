سمو الشيخ خالد بن حمد يرحب بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء من السعودية لسباق جائزة البحرين الكبرى المنامة في 08 أبريل/ بنا/ كان سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى في مقدمة مستقبلي كل من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن طلال آل سعود، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز الكبير آل سعود، لدى وصول سموهم إلى مملكة البحرين لحضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2018 في نسخته الرابعة عشر.

ولدى وصول أصحاب السمو الملكي الأمراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى قاعدة الصخير الجوية، مرحباً سموه بحضورهم لسباق جائزة البحرين الكبرى، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة على مختلف الأصعدة.





ع.ر/خ.أ



بنا 2003 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/08 - 12 : 11 PM