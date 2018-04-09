سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من قرينة عاهل البلاد المفدى بمناسبة نجاح سباقات الفورمولا المنامة في 08 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وذلك بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات فورمولا واحد، هذا نصها:



صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظكم الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء..



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



يطيب لنا أن نُعرب لسموكم حفظكم الله عن أخلص التهاني والتبريكات في ضوء النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم واقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لسباقات الفورمولا واحد، الذي حظي بمتابعة واهتمام وتقدير الملايين في مختلف انحاء العالم، والذي تأتي نتائجه الباهرة للتأكيد مجددا على القدرات الوطنية في رفع سقف أدائها وتقديم ما يتناسب مع المكانة الرفيعة لوطننا الغالي.



كما ونشيد بجهود سموكم الكبير ومتابعتكم الحثيثة للوصول إلى هذه النتائج المشرفة والمتمثلة في تقديم مملكة البحرين كأحد أهم المحطات المنظمة لهذه البطولة العالمية في منطقة الشرق الأوسط.



وبهذه المناسبة المفرحة يطيب لنا أن نشد على أيديكم لما تتولونه من مسؤوليات وطنية متعددة بكل اقتدار واخلاص، بما يلبي ويحقق الرؤية الثاقبة والسباقة لقائد مسيرتنا الوطنية المباركة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وأيده ونصره.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



والدتكم سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة .



وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة..



هذا نصها :



صاحبة السمو الملكي الوالدة العزيزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة



قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



تلقيت ببالغ السرور والاعتزاز برقية سموكم الكريمة المهنئة بنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2018، وما حققه من نجاح كبير بفضل تضافر جهود الجميع من أبناء هذا الوطن، الذين سجلوا اليوم إنجازا آخر بالعطاء والإصرار على الحفاظ على مكانة البحرين، وريادتها في تنظيم هذا الحدث الدولي ببصمة بحرينية خالصة وهو مبعث فخر لنا جميعا.



كما أود أن أعبر عن شكري وتقديري لما تضمنته برقية سموكم من مشاعر طيبة تجاه ما تحقق من انجاز يضاف للإنجازات المتحققة في ظل المسيرة الوطنية الشاملة التي اختطها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه..



أسأل الله العلي القدير أن يمتع سموكم بالصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرة العطاء والانجاز.



ودمتم سموكم سالمين موفقين..



ابنكـــم



سلمان بن حمد آل خليفة



ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء













ع.ر/خ.أ



بنا 1959 جمت 08/04/2018





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