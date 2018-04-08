جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون برقيات التهاني بمناسبة نجاج سباقات الفورمولا 1 المنامة في 08 أبريل/ بنا/ تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات فورمولا واحد، هذا نصها:



حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظة الله ورعاه

ملك مملكة البحرين المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..



فإنه ليسرنا كثيراً أن نكتب إلى جلالتكم مُعبّرين عن أطيب تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة النجاح الكبير والمتميز الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات (الفورمولا 1) للعام 2018.



أن مملكة البحرين بقيادة جلالتكم الحكيمة لتحقق عاماً بعد عام نجاحات وإنجازات كبيرة ومشهودة، ومنها ما تعيشه اليوم من نجاح عالمي لسباق (الفورمولا 1) وبحضور جماهير غفيرة من جميع أنحاء العالم، وفي إطار تنظيمي وأمني رائع كفل النجاح التام لهذا السباق.



وإننا لنود في هذا الصدد أن نُعبّر عن اعتزازنا بهذا الحدث الرياضي العالمي المقام في رحاب بلدنا العزيز، وبما حظي به من دعم ورعاية جلالتكم، داعين المولى عز وجل أن يحفظكم وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة إنجازات الخير والنماء في بلدنا الحبيب في ظل قيادتكم الحكيمة.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

خليفة بن سلمان ال خليفة

رئيس الوزراء





وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه هذا نصها :



صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله

رئيـس الوزراء



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم الكريم بخالص التحيات وصادق التمنيات بموفور الصحة والعافية مقرونة بشكرنا الجزيل وأمتناننا العميق للتهنئة التي حملتها إلينا برقية سموكم بمناسبة نجاح سباق الفورمولا واحد، مما أسهم في تعزيز مكانة مملكتنا الغالية على الصعيد العالمي حضارياً ورياضياً وأقتصادياً، بحيث تأكد حضور مملكتنا في مصاف الأمم المتقدمة.



مع تمنياتنا الخالصة لسموكم بدوام الصحة والعافية، ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين.



حمد بن عيسى ال خليفة

ملك مملكة البحرين





كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات فورمولا واحد، هذا نصها:



سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه

ملك مملكة البحرين المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



يشرفني أن أرفع لجلالتكم خالص التهاني والتبريكات بالنجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2018 والذي أصبح حدثاً سنوياً يعكس تكاتف جهود الجميع في مواصلة الانجاز والتميز والتفاني من أجل هذا الوطن العزيز.



سيدي صاحب الجلالة..



لقد أسهمت جائزة البحرين الكبرى والنجاحات المتتالية التي تحققها في رحاب مملكة البحرين في تأكيد دور حلبة البحرين كواحدة من أهم الحلبات الدولية لرياضة السيارات، واسهمت بدورها في زيادة الوعي بهذه الرياضة، وأن ما تم تحقيقه من انجازات على صعيد استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي أبرزت إمكانيات وقدرات مملكة البحرين، وعلى رأسها أبناء المملكة وعطائهم المخلص المتميز والذين جسدوا صورة مضيئة للمملكة.



وبهذه المناسبة أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم كل الشكر والتقدير والامتنان ونعاهد جلالتكم على المضي قدما مستضيئين بنهجكم وتوجيهاتكم لتحقيق التطلعات المنشودة، نحو الارتقاء بمسيرة التنمية والتطور وتحقيق المزيد من النجاحات في تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى ومردوداتها على الاقتصاد الوطني.



داعياً الله العلي القدير أن يمتع جلالتكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لمملكتنا الغالية وشعبها الكريم المزيد من التطور والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.



حفظكم الله و سدد على دروب الخير خطاكم دوماً ، ودمتم سيدي سالمين موفقين ،،،



أبنكم المخلص



سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء





وبعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، هذا نصها:



صاحب السمو الملكي إبننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله



ولي العهد نائب القائد الأعلى - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم بخالص التحيات وصادق التمنيات بموفور الصحة والعافية مقرونة بالتهنئة العميقة لسموكم بما وفقكم الله عز وجل بنجاح سباق الفورمولا واحد، والتي تعتبر انجازاً رياضياً وحضارياً واقتصادياً لمملكة البحرين العزيزة، حيث أكدت مملكتنا حضورها المميز على خارطة العالم المتحضر مما عزّز مكانة بلدنا الغالي في الساحة العالمية.



تهنئة لسموكم ولجميع الذين أسهموا معكم في نجاح هذا الفعالية المميزة.



حفظكم الله ودمتم سالمين.



والدكـــم

حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين





وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات فورمولا واحد، هذا نصها:



صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه

ولي العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..



فإنه ليطيب لنا أن نعرب لسموكم عن خالص التهاني والتبريكات بالنجاح الكبير والمتميز الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات (الفورمولا 1) للعام 2018.



وإننا لنود في هذا الصدد أن نعبر عن اعتزازنا برعاية وجهود سموكم الحثيثة والمتواصلة، مما كان له الأثر الكبير في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي وبحضور جماهير غفيرة من جميع أنحاء العالم وفي إطار تنظيمي وأمني رائع.



أن هذا النجاح الكبير والباهر لسباق (الفورمولا 1) ليعد إضافة جديدة إلى إنجازات مملكة البحرين، التي نفخر ونعتز بها في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويديم على سموكم التوفيق والسداد فيما تبذلونه من جهود طيبة مباركة اسهاماً فيما نسعى إليه جميعاً من نهضة وتقدم لبلدنا العزيز .





والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...



خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء



كما تلقى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، هذا نصها:





صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة



رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...



تلقيت ببالغ السرور والاعتزاز برقية سموكم الكريمة المهنئة بنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2018، وما تضمنته برقية سموكم حفظكم الله من معانٍ ومشاعر طيبة نفخر بها دوماً ونعتز في ظل ما تحقق اليوم من نجاح استضافة حلبة البحرين الدولية لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2018م.



كما أود أن أشيد بهذه المناسبة بما قدمته مختلف الأجهزة الحكومية في ظل توجيهات سموكم من تسهيلات ودعم لتحقيق النجاح لهذا الحدث الرياضي العالمي في رحاب مملكة البحرين، و تضافر كافة الجهود لتعزيز مكانة البحرين على الصعيد الدولي والحفاظ على الإنجازات التي سجلتها مملكتنا العزيزة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



سائلاً الله العلى القدير أن يمتع سموكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن يسدد على طريق الخير خطاكم وأن يوفقنا جميعا لخدمة مملكتنا الغالية.



ودمتم سيدي سالمين موفقين..





ابـنـكـم



سلمان بن حمد آل خليفة



ولي العهد نائب القائد الأعلى



النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء













ع.ر/خ.أ



بنا 1850 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/08 - 55 : 09 PM