هنأ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد والشعب البحريني بنجاح الحدث العالمي.. وزير الإعلام: الفورمولا 1 قصة نجاح تتجدد سنويا المنامة في 08 أبريل / بنا / أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بنجاحات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، وقيمتها الحضارية في توصيل رسالة سلام وتسامح من مملكة البحرين إلى العالم، وما تحققه من مكاسب سياحية وتجارية واستثمارية وثقافية وإعلامية تمثل قصة نجاح تتجدد سنويا وإضافة نوعية إلى مسيرة المنجزات التنموية في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.





ورفع وزير شؤون الإعلام أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع أبناء الشعب البحريني بمناسبة نجاح تنظيم سباقات الفورمولا 1 على حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط".



وثمن الرميحي الجهود الدؤوبة والرؤية الإبداعية الثاقبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد التي نقلت مملكة البحرين إلى العالمية في نجاحها المبهر بتنظيم ثالث أكبر بطولة رياضية عالمية للمرة الرابعة عشرة منذ تدشين حلبة البحرين الدولية بمبادرة من سموه في عام 2004، وعززت من ترابط المجتمع البحريني بجميع مؤسساته والتفافه حول هذا المشروع الحضاري والاقتصادي والرياضي الرائد، وتعاهد الجميع على إخراج هذا الحدث العالمي بالمظهر المشرف الذي يليق بتاريخ المملكة العريق وإنجازاتها التنموية المتميزة على كافة الأصعدة والمستويات.



وأعرب وزير شؤون الإعلام عن اعتـزازه بالتغطية المميزة في وسائل الإعلام المحلية لاسيما من المنظور الإنساني والحضاري في نقلها للأحداث من قلب حلبة البحرين الدولية.



وأشاد بالتعاون بين وزارة شؤون الإعلام بمختلف قنواتها المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية ومركز الاتصال الوطني وحلبة البحرين الدولية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية المختصة في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الإعلامية والفنية لتمكين مراسلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية من تغطية هذه البطولة العالمية والأجواء الحضارية المصاحبة لها، مثمنًا جهود الكفاءات الوطنية الشابة من الإعلاميين والمتطوعين على تفانيهم في خدمة الوطن وتعاونهم المثمر طيلة الأيام الماضية.



وأكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن نجاح بطولة العالم للفورمولا 1 للعام الرابع عشر شهادة دولية جديدة على مكانة مملكة البحرين، وقدراتها على تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى بفضل ما تتمتع به من استقرار أمني وتقدم اقتصادي واجتماعي، وبنية تحتية حديثة ومتكاملة، لاسيما في قطاع الإعلام والاتصال وتكنولوجيا الاتصالات، وما تزخر به من كفاءات وطنية شابة مخلصة ومبدعة، وتضافر هذه المنظومة المتكاملة في تعزيز الحضور البحريني المميز على الساحتين الإقليمية والدولية خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.





ع.ر/ع ع



بنا 1800 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/04/08 - 02 : 09 PM