الشيخة حياة بنت عبدالعزيز: سباق الفورمولا عرّف العالم بما تتمتع به البحرين من قدرات بارزة في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية المنامة في 8 ابريل/ بنا / أكدت سعادة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة رياضة المرأة على أهمية سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد في تعزيز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية والترويج لها على أكبر نطاق.

ورفعت الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وأضافت بأن سباق الفورمولا واحد الذي يقام سنوياً على أرض المملكة عرّف العالم بما تتمتع به البحرين من إمكانات وقدرات بارزة على صعيد تنظيم أكبر الأحداث الرياضية، مشيدة بالدور البارز لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء في دعم هذا الحدث منذ انطلاقته الأولى، الأمر الذي يعكس الرؤية السديدة لسموه في إنشاء مشروع حلبة البحرين الدولية باعتبارها أحد المشاريع العصرية التي جعلت البحرين محط أنظار العالم لما تحظى به رياضة الفورمولا واحد من شعبية كبيرة.



كما أوضحت بأن مملكة البحرين أنتجت مجموعة من الكوادر البشرية في مجال تنظيم سباق الفورمولا واحد، والتي استعانت بها الدول الأخرى في تنظيم السباق وهو ما يشكل مبعث فخر واعتزاز، مشيرة إلى أن بناء حلبة البحرين الدولية منذ عام 2004 واستضافة سباق الفورمولا واحد، ساهم في نشر رياضة السيارات في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط، وأوجد قاعدة عريضة من محبي وعشاق رياضة المحركات، واستقطب أنظار العديد من الشخصيات العالمية نحو البحرين لمتابعة السباق على حلبة الصخير، والتي تعد واحدة من أبرز وأفضل الحلبات على مستوى العالم، بفضل ما تتمتع به من تقنيات حديثة ووسائل عصرية وكوادر بشرية مؤهلة على أعلى المستويات.



وأضافت حياة بنت عبدالعزيز "السباق يتطور عاما بعد عام، والفعاليات المصاحبة في تزايد مستمر سنويا، كما أن الحضور الجماهيري بات يتضاعف بشكل واضح، وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على تميز حلبة البحرين الدولية في ابتكار حزمة من البرامج والفعاليات التي تستحوذ على اهتمام الجماهير والعائلات ونجاحها الباهر في تنظيم السباق بكل جدارة واقتدار".



ونوهت حياة بنت عبدالعزيز بالمكاسب الإيجابية المتعددة لاستضافة السباق، والمتمثلة في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك العديد من القطاعات التجارية وتزايد عدد السواح وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتشغيل الأيدي العاملة، متمنية لنسخة هذا العام المزيد من التوفيق والنجاح.





ت/و







ع.ر/خ.أ



بنا 1749 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2018/04/09 - 32 : 09 AM