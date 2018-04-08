معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم يهنئ جلالة الملك المفدى بالنجاح الكبير لسباق البحرين للفورمولا واحد

المنامة في 8 ابريل/ بنا / رفع معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة النجاح الكبير لمملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد لعام ٢٠١٨.





وأكد معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة أن النجاح الباهر في استضافة مملكة البحرين لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد، يسهم في ترسيخ مكانة البحرين المتميزة على الساحة الدولية وإرسال رسالة واضحة المعالم للعالم أجمع بجدارة المملكة في احتضان الأحداث الرياضية الكبرى وإخراجها بأبهى حلة ممكنة.



وأشار إلى أن استمرار إقامة هذا الحدث العالمي في مملكة البحرين على مدى ١٤عاما ينسجم مع الرؤية الثاقبة لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله روعاه، التي تؤمن تماماُ بأهمية الرياضة في وضع البحرين في مكانة مرموقة على الخارطة العالمية كما يترجم التوجيهات السديدة بضرورة استثمار الرياضة في إبراز الجوانب الحضارية للمملكة وعكس أصالة ورقي الشعب البحريني الكريم.



وأشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء لكافة التفاصيل المتعلقة باقامة السباق، مبينا أن تلك المتابعة تنسجم مع رؤية سموه الثاقبة في تأسيس حلبة البحرين الدولية باعتبارها مشروعا حضاريا يجني ثماره في تنمية وازدهار البحرين على كافة المستويات والأصعدة.



وأكد على الآثار الايجابية لإقامة سباق البحرين ضمن منافسات موسم الفورمولا واحد قائلا: ثمار هذا الحدث الرياضي لن تتوقف فقط على النواحي الاقتصادية والرياضية، بل تتجاوزها إلى تكريس وحدة الصف بين عموم أفراد الشعب البحريني وإيصال رسالة حضارية نبيلة إلى العالم الخارجي مفادها أن مملكة البحرين ستظل دائما وأبدا قوية بحكمة قيادتها وتماسك أبنائها وحرصهم المتواصل على المضي قدما في مسيرة التقدم والازدهار.



وأوضح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن تنظيم الجائزة الكبرى للفورمولا واحد حقق عوائد مميزة لاقتصاد البحرين خصوصا وأن الفوائد والأرباح التي جنتها الحلبة من استضافة الفورمولا واحد لا تنحصر فقط في بيع التذاكر، وإنما تشمل كافة القطاعات الأخرى، مؤكدا إن السباق ساهم في تحفيز الشركات الإستثمارية الكبرى على زيادة استثماراتها في المملكة من خلال المشاريع المتعددة التي ساهمت في دفع العجلة الإقتصادية في المملكة، منوها بدور العاملين في حلبة البحرين الدولية في تهيئة كافة عوامل النجاح لهذا الحدث الرياضي، مشيداً بما أظهروه من احترافية وكفاءة عالية ترجمت على أرض الواقع ما تتحلى به الكوادر الوطنية من قدرات فذة وحسن تعامل مما كان لها أطيب الأثر في نفوس مرتادي السباق وضيوف المملكة من مختلف أنحاء العالم.





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ع.ر/خ.أ



بنا 1742 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/04/08 - 45 : 08 PM