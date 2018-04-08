مشاركة فاعلة لإدارات وزارة الداخلية في الفعاليات المصاحبة لسباق الفورمولا1

المنامة في 08 أبريل/ بنا / شاركت عدد من إدارات وزارة الداخلية في الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 وذلك ضمن منظومة وطنية من النجاح تكاملت عناصرها لتعزيز مكانة البحرين الدولية في الخريطة الرياضية الدولية عموما ورياضة السيارات خصوصا.



وتمثلت الإدارات المشاركة في الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، شئون الجمارك، الإدارة العامة للدفاع المدني، الإدارة العامة للمرور، إدارة المراسم وحماية الشخصيات، إدارة العمليات، إدارة العلاقات العامة، وإدارة شرطة خدمة المجتمع، حيث قام ممثلو إدارات الوزارة بالتعريف بالمهام والواجبات والمستوى المتميز الذي وصلت إليه، واستعرضوا أحدث الخدمات المقدمة للجمهور وأهم التقنيات الأمنية والأجهزة المتطورة التي تساهم في القيام بالأعمال الموكلة لهذه الإدارات بأعلى مستوى من الدقة والسرعة والمصداقية، واطلع الجمهور على المركبات والأنظمة والبرامج والخطط الاجتماعية المطبقة للتواصل مع الجمهور، وذلك في سبيل تطبيق القانون والتصدي للجريمة والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، مما يساهم في تحسين سرعة الاستجابة لمختلف البلاغات .

وحظيت مشاركة وزارة الداخلية في الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 بإشادة واسعة، وإقبال من جمهور الحاضرين من المواطنين والزوار، حيث أبدوا إعجابهم بما رأوه من برامج أمنية وخدماتية عكست مدى اهتمام وزارة الداخلية بتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الدقة وبسرعة قياسية، معربين عن شكرهم وتقديرهم لإتاحة الفرصة للاطلاع على البرامج والأنظمة المستخدمة بالوزارة.





ع.ر/ع ذ



بنا 1728 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/04/08 - 33 : 08 PM