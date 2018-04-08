سمو رئيس الحرس الوطني يهنئ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بنجاح استضافة الفورمولا1 المنامة في 08 أبريل / بنا / هنأ الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة بطولة العالم لسباق السيارات "الفورمولا 1" للعام الرابع عشر على التوالي.



وأكد سموه أن مملكة البحرين استطاعت وبفضل رؤية عاهل البلاد المفدى أن تعزز مكانتها كموطن لرياضة السيارات في الشرق الأوسط، مشيدًا بالمستوى العالي من التميز الذي تحرزه المملكة عامًا بعد عام في تنظيمها لهذه الفعالية العالمية.



كما أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في تسخير كافة إمكانياتها لإنجاح هذا الحدث الرياضي الأبرز في العالم، ليثمّن عاليًا المتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لهذه الفعالية، وذلك من أجل تعزيز مكانة البحرين لدى الأوساط الرياضية العالمية.



وأشار سموه إلى أن النجاح الباهر والمشهود الذي حققته هذه البطولة العالمية يعزز مكانة البحرين على خارطة الفعاليات العالمية وخاصةً الرياضية، وريادتها في استقطاب الجماهير من مختلف دول العالم نظراً لما تتمتع به المملكة من إمكانيات وقدرات نوعية فريدة تؤهلها لاستضافة وتنظيم مختلف الفعاليات العالمية.



ع.ر/ع ع



بنا 1722 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/04/08 - 32 : 08 PM