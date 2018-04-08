سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يهنئ جلالة الملك المفدى بمناسبة نجاح منافسات الفورمولا ون

المنامة في 08 أبريل/ بنا/ رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة نجاح مملكة البحرين في احتضانها وتنظيمها لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا ون لعام 2018، مؤكدا سموه أن البحرين استطاعت أن تثبت للعالم جدارتها وقدرتها في تنظيمها الباهر والمميز لهذا السباق في كل عام، والذي حققت من خلاله نجاحات على المستويين الرياضي والاقتصادي والذي ساهم في رفعة وتقدم وازدهار المملكة.





وثمّن سموه الجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي ساهمت في تحقيق النجاحات المتواصلة لهذا السباق على أرض المملكة، من خلال الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه بهذه الرياضة، والذي منح البحرين سمعة طيبة على الصعيد الدولي، وعزز من مكانتها المرموقة في هذه الرياضة، الذي كان لها المردود الإيجابي في تنفيذ المشاريع التنموية ودعم البنية التحتية التي ساهمت في انتعاش الاقتصاد الوطني.



وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: "إن تميز مملكة البحرين في تنظيمها الرائع للفورمولا ون منحها ثقة العالم لتكون محطة رئيسية لاستقطاب الفعاليات القارية والدولية. وهذا ما تحقق بالفعل في تنظيمها للعديد من الفعاليات العالمية"، موضحا سموه أن احتضان البحرين لهذا السباق على مدار 14 عاما يعد قصة نجاح سطرتها البحرين في سجلات سباقات الفورمولا ون، والتي دفعت العديد من الدول لاعتبارها نموذجا حيا على التفوق والتميز في استضافة وتنظيم هذا الحدث العالمي، الذي كان له المردود الإيجابي على دفع عجلة التقدم والتطوير في البلاد.



وقد أشاد سموه بمدى التحضيرات والاستعدادات الكبيرة التي قامت بها إدارة حلبة البحرين الدولية برئاسة سعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة والاتحاد البحريني للسيارات برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة والذي ساهم في تنظيم هذا الملتقى الرياضي العالمي، مؤكدا سموه أن التنظيم العام كان رائعا وأن مستوى السباق فاق التوقعات، مقدرا سموه الجهود المميزة التي بذلها المارشالز البحريني في إدارة هذا السباق بالصورة التي منحته التميز والنجاح، مثمنا سموه الدور الذي لعبته مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة في إبراز هذا الحدث على أرض البحرين، مهنئا سموه في الوقت ذاته متسابق فريق فيراري المتسابق سباستيان فيتل بإحرازه المركز الأول لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا ون هذا العام.



هذا، وقد رافق سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لحضور ومتابعة فعاليات اليوم الختامي من سباق جائزة البحرين الكبرى وطيران الخليج للفورمولا ون، الذي شهد تفاعلا كبيرا من الجماهير التي حرصت على التواجد بحلبة البحرين الدولية لمتابعة الفعاليات ومنافسات السباق.



ع.ر/خ.أ



بنا 1722 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/04/08 - 31 : 08 PM