سمو الشيخ ناصر بن حمد يهنئ جلالة الملك بنجاح سباق الفورمولا 1 المنامة في 08 أبريل / بنا / أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية عن سعادته بنجاح مملكة البحرين في استضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، مشيراً سموه إلى أن النجاح الجديد يؤكد القدرة البحرينية على استضافة كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية الكبرى.



ورفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن تنظيم المملكة لسباق الفورمولا 1 وللمرة الرابعة عشرة يؤكد المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها في رياضة سباقات السيارات وقدرتها الهائلة على تحمل كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية لإقامة سباق ناجح بكافة المقاييس في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن المملكة حققت الكثير من المكاسب جراء استضافتها لسباق الفورمولا 1 حيث جعل أنظار وسائل الإعلام العالمية تتسلط بشكل إيجابي حول البحرين علاوة على المكاسب الاقتصادية والسياحية والثقافية وغيرها.



كما أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره واعتزازه بالدور البارز والجهود المخلصة التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في إنجاح السباق من خلال متابعته المستمرة لكافة الاستعدادات وحرص سموه على المتابعة الشخصية لكافة التجهيزات الخاصة باستضافة المملكة لهذا السباق العالمي الكبير، مشيراً سموه إلى أن جهود الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أثمرت عن إخراج السباق بأفضل صورة تنظيمية، مؤكداً سموه أن حلبة البحرين الدولية تمكنت من الوصول إلى الأهداف التي وجدت من أجلها وتحقيق العديد من المكاسب للمملكة.



وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بجهود كافة العاملين في حلبة البحرين الدولية والقائمين على السباق، وبارك سموه لمجلس إدارة حلبة البحرين الدولية النجاح الجديد للسباق، كما بارك سموه للفائزين بالمراكز الأولى في السباق.



ع.ر/ع ع



بنا 1725 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/04/08 - 31 : 08 PM