سمو ولي العهد يتوج فيتيل سائق فيراري بطلاً لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2018 المنامة في 08 أبريل/ بنا/ تَوَّج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سيباستيان فيتيل متسابق فريق فيراري سكوديريا الفائز بسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2018 في نسخته الرابعة عشر، وفالتيري بوتاس من ميرسيدس ايه ام جي بتروناس، ولويس هاميلتون من ميرسيدس ايه ام جي بتروناس في المركزين الثاني والثالث.

وهنأ سموه حفظه الله الفائزين معرباً عن الشكر والتقدير لكل الفرق المشاركة على ما قدمته من أداء متميز في أجواء تنافسية تملؤها الحماسة والتحدي في حلبة البحرين الدولية موطن انطلاقة الفورمولا واحد في الشرق الأوسط، مشيراً سموه إلى أن مملكة البحرين استطاعت صناعة نجاح جديد يضاف إلى سجل نجاحاتها المتوالية على المستويات المختلفة منذ قبولها تحدي استضافة سباقات الفورمولا واحد العالمية على أرضها عام 2004، لتصبح حلبة البحرين الدولية منطلقاً لهذه السباقات في الشرق الأوسط، ولترسخ اسم البحرين على المستوى الدولي في هذا المجال.



وقال سموه نسعد في ختام سباق جائزة البحرين الكبرى بالاحتفاء بعطاء أبناء البحرين الذين واصلوا الجهود والعمل الوطني المخلص من أجل الحفاظ على إنجازات مملكة البحرين على هذا المستوى العالمي، والذي عكس أجمل صور العمل والتكاتف من الجميع من أجل مملكة البحرين. موجهاً سموه شكره لجميع الجهود المخلصة في جميع المواقع التي أسهمت في إظهار هذه الفعالية للعالم بصورة مشرفة، مضيفاً سموه أن النجاح المتحقق اليوم يشجعنا نحو الاستمرار بإرادة وعزيمة قوية لإنجاز المزيد لتعزيز صرح البناء التنموي وفق الرؤى والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، قد قام بجولة تفقدية للاطلاع على التحضيرات النهائية قبل انطلاقة السباق التقى خلالها بالمشاركين والجمهور.



ونوه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما شهدته جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 من توافد كبير وتفاعل مع مختلف الأنشطة التي تمت على هامش هذا الحدث العالمي مما جسد مرة أخرى أهميته في إبراز البحرين، ونجاح الاستراتيجيات والخطط لجعل سباقات الجائزة الكبرى ومختلف الفعاليات الرياضية المرتبطة بحلبة البحرين الدولية ذات أثر ومردود مهم على مختلف القطاعات.



هذا وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد شهد انطلاقة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2018 في نسخته الرابعة عشر بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسط حضور جماهيري كبير من متابعي هذه الرياضة العالمية على حلبة البحرين الدولية.







ع.ر/خ.أ



بنا 1721 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/04/08 - 44 : 08 PM