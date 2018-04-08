سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ سيف بن زايد وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد المنامة في 08 أبريل / بنا / كان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى في مقدمة مستقبلي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى وصول سموهما إلى المملكة اليوم لحضور جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد.



كما كان في الاستقبال في قاعدة الصخير الجوية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة وزير الداخلية.



ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بضيفي البلاد وحرصهما على مشاركة مملكة البحرين في هذه الفعالية العالمية انطلاقا مما يربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية الشقيقة من علاقات أخوية وثيقة.



ع.ر/ع ع



بنا 1647 جمت 08/04/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/04/08 - 01 : 08 PM